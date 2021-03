SPD verspricht Investitionen, Schulden und höhere Steuern

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD will mit hohen Sozialausgaben, höheren Steuern und mehr staatlichen Investitionen in den Klimaschutz und die Gesundheit in den Bundestagswahlkampf ziehen. Damit soll die Corona-Krise überwunden werden. Die Sozialdemokraten nehmen Abschied vom Ziel eines ausgeglichenen Haushalts und wollen zur Finanzierung von Investition Schulden aufnehmen. Auch sollen Steuern für Bezieher höherer Einkommen und Vermögen erhoben und Mieten stärker reguliert weben. Als Kernziele für die Bundestagswahl im September hat die SPD sich "Zukunft. Respekt. Europa" gesetzt.

Die Corona-Pandemie habe gravierende Auswirkungen, denn Steuereinnahmen gingen zurück und staatliche Ausgaben stiegen. "Zugleich wäre eine Politik der Austerität nach der Krise ein völlig falscher Weg. Wer diesen verfolgt, setzt unsere Zukunft aufs Spiel oder will harte Einschnitte in den Sozialstaat", heißt es in dem 48-seitigen Entwurf des SPD-Wahlprogramms, in das Dow Jones Newswires Einblick hat.

Die SPD stehe hingegen für eine Finanz- und Haushaltspolitik, "die die großen Zukunftsinvestitionen finanziert, so zukunftsfähige Arbeitsplätze schafft, ein klimaneutrales Wachstum ermöglicht und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt."

Rechtlichen Spielraum für Schulden nutzen

Daher gelte für die SPD, dass man "die verfassungsrechtlich möglichen Spielräume zur Kreditaufnahme nutzen" werde.

"Es gibt die, die den Sozialstaat abbauen wollen. Ihnen setzen wir das Konzept für einen Sozialstaat entgegen, der es allen ermöglicht, den Wandel zu meistern und kommenden Krisen zu trotzen. Denen, die gegen die Krise ansparen wollen, setzen wir zentrale Zukunftsmissionen mit konkreten Investitionsschwerpunkten entgegen", heißt es in dem Entwurf. "Wir brauchen den Staat als strategischen Investor, als Ordnungs- und Gestaltungsmacht zur Lösung der Herausforderungen unserer Zeit."

Die beiden SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sowohl SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wollen das Programm am Nachmittag der Presse vorstellen. Das Programm soll Anfang Mai vom Bundesparteitag der SPD verabschiedet werden.

Steuererhöhungen und Bürgergeld statt Hartz IV

Die SPD visiert eine Einkommenssteuerreform an, bei der die kleine und mittlere Einkommen bessergestellt, die Kaufkraft gestärkt und dafür im Gegenzug die oberen fünf Prozent stärker für die Finanzierung der wichtigen öffentlichen Aufgaben herangezogen werden.

Für diejenigen, die besonders viel verdienen, will die SPD an dem Aufschlag von drei Prozentpunkten zur Einkommensteuer fest halten. Er soll künftig bei Verheirateten für den zu versteuernden Einkommensanteil oberhalb von 500.000 Euro im Jahr, bei Ledigen ab 250.000 Euro im Jahr gelten.

Die steuerliche Abzugsfähigkeit von Managergehältern will die SPD begrenzen, und zwar auf das 15-fache des Durchschnittseinkommens der Beschäftigten in dem Betrieb, in dem der Manager beschäftigt ist. Bislang gilt bei Aufwendung wie zum Beispiel Spenden: Je höher das Einkommen, desto höher die Steuerrückerstattung. Dies will die SPD ändern und zukünftig alle Aufwendungen gleich behandeln.

Außerdem soll die Vermögensteuer wieder in Kraft gesetzt werden, auch um die Finanzkraft der Länder für wichtige Zukunftsaufgaben zu verbessern. Bei der Erbschaftssteuer plant die SPD eine effektive Mindestbesteuerung, um damit die Überprivilegierung großer Betriebsvermögen abzuschaffen.

Das Ehegattensplitting für neue Ehen soll modernisiert und eine Kindergrunsicherung eingeführt werden. Der monatliche Basisbetrag dieses neuen Kindergeldes soll bei 250 Euro liegen - und der Höchstbetrag je nach Einkommen der Eltern und Alter der Kinder bei bis zu 528 Euro.

Die Grundsicherung Hartz IV soll zu einem Bürgergeld weiterentwickelt werden. Im Gesundheitssystem soll das System aus privater und gesetzlicher Krankenversicherung mittelfristig durch eine Bürgerversicherung ersetzt werden, die alle pflegerischen Bedarfe und Leistungen abdeckt.

Vier Zukunftsmissionen

Mit einem starken Staat will die SPD die für die Sozialdemokraten wichtigen "vier Zukunftsmissionen" meistern. Dies gelte für den Kampf gegen den Klimawandel, für die Zukunft der Mobilität, für die Digitalisierung und für das Gesundheitssystem. Daneben soll die wirtschaftliche Modernisierung des Landes mit gesellschaftlichen Zielen und nicht zuletzt der Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze verbunden werden.

"Die Umsetzung dieser Missionen braucht ein hohes Niveau öffentlicher Investitionen und eine sozialökologisch ausgerichtete Wirtschafts- und Finanzpolitik", heißt es in dem Entwurf. "Wir werden diese Missionen im Zusammenwirken mit Wissenschaft, Wirtschaft, Gewerkschaften und Zivilgesellschaft voranbringen.

Die Sozialdemokraten wollen hohe staatliche Investitionen, um ein zukunftsfähige Wirtschaft zu fördern. Dazu soll das in der letzten Legislaturperiode von der SPD durchgesetzte hohe Investitionsniveau des Bundes mit mindestens 50 Milliarden Euro pro Jahr weiter fortgesetzt werden.

Auch erneuerte die SPD ihr Versprechen, dass der Bund besonders hoch verschuldeten Kommunen einmalig hohe Altschulden abnehmen soll.

Abschaffung der Ökoumlage

Spätestens 2050 werde Deutschland komplett klimaneutral wirtschaften. Windkraft und Sonne sollen die Energiequellen werden, unterstützt durch eine saubere Wasserstoffwirtschaft.

Die SPD verspricht zudem die Abschaffung der Ökostromumlage bis 2025. Diese Umlage für erneuerbare Energien soll dann aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Dazu dienen auch die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung.

Auch soll Deutschland bis 2030 zum Leitmarkt für Wasserstofftechnologien gemacht werden - für die Erzeugung klimafreundlichen Stahls, für CO2-arme LKWs und den Schiffs- und Flugverkehr.

Modernstes Mobilitätssystem Europas

Für den Verkehrssektor hat sich die SPD zum Ziel gesetzt, dass im Jahr 2030 mindestens 15 Millionen Pkw in Deutschland voll elektrisch fahren sollen. Auf Deutschlands Autobahnen will die SPD ein Tempolimit von 130 Kilometer in der Stunde einführen. "Das schützt die Umwelt und senkt die Unfallzahlen deutlich", heißt es in dem Papier.

Auch der Bahnverkehr soll umweltfreundlicher werden. Mindestens 75 Prozent des Schienennetzes soll bis 2030 elektrifizieren sein. "Wir wollen, dass sich die Deutsche Bahn AG auf ihr Kerngeschäft des Transports von Personen und Gütern auf der Schiene konzentriert und auf gemeinwohlorientierte Ziele ausrichtet", heißt mit Blick auf das Staatsunternehmen.

