|
17.02.2026 06:31:28
Specialised Investment Compound informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Specialised Investment Compound veröffentlichte am 15.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 JOD. Im Vorjahresviertel waren 0,030 JOD je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 0,4 Millionen JOD, gegenüber 1,0 Millionen JOD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 56,00 Prozent präsentiert.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,130 JOD beziffert. Im Vorjahr waren 0,020 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,93 Millionen JOD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,07 Millionen JOD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vor Börsenbeginn tiefer gesehen -- DAX schwächer erwartet -- Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Markt dürfte sich zum Börsenstart schwächer zeigen. Der DAX wird am Dienstag ebenso tiefer erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.