Specialised Investment Compound informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Specialised Investment Compound veröffentlichte am 15.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 JOD. Im Vorjahresviertel waren 0,030 JOD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 0,4 Millionen JOD, gegenüber 1,0 Millionen JOD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 56,00 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,130 JOD beziffert. Im Vorjahr waren 0,020 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,93 Millionen JOD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,07 Millionen JOD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at