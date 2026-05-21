Speciality Restaurants: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Speciality Restaurants hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,500 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,02 Prozent auf 1,16 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,52 INR gegenüber 4,51 INR im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Speciality Restaurants im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,76 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 4,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at