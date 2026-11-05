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05.11.2026 06:31:28
Speciality Restaurants hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Speciality Restaurants stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,43 INR, nach 0,960 INR im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat Speciality Restaurants 1,36 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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