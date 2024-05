Speciality Restaurants mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Speciality Restaurants hat am 14.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 INR. Im Vorjahresviertel hatte Speciality Restaurants 11,78 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Speciality Restaurants in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 961,9 Millionen INR im Vergleich zu 875,1 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,15 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 20,61 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4,05 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,75 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at