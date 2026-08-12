Speciality Restaurants mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Speciality Restaurants hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 1,45 INR. Im letzten Jahr hatte Speciality Restaurants einen Gewinn von 1,06 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,27 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,09 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at