Speciality Restaurants: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Speciality Restaurants hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,76 INR gegenüber 1,89 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 1,35 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,19 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at