Specialized Medical Company Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Specialized Medical Company Registered hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Specialized Medical Company Registered 0,120 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 380,7 Millionen SAR, während im Vorjahreszeitraum 368,9 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at