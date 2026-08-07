Specialized Medical Company Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Specialized Medical Company Registered präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 SAR, nach 0,150 SAR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 401,3 Millionen SAR umgesetzt, gegenüber 380,0 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at