Specialized Medical Company Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Specialized Medical Company Registered veröffentlichte am 08.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Specialized Medical Company Registered ein EPS von 0,100 SAR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,94 Prozent auf 406,9 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 328,3 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,06 SAR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,740 SAR je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,54 Milliarden SAR gegenüber 1,44 Milliarden SAR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at