Specialized Trading Investments: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Specialized Trading Investments hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 JOD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,050 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,3 Millionen JOD – das entspricht einem Minus von 34,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,5 Millionen JOD in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,100 JOD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,040 JOD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,60 Millionen JOD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,94 Millionen JOD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at