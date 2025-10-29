|
29.10.2025 06:31:28
Specialized Trading Investments gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Specialized Trading Investments hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 JOD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,040 JOD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Specialized Trading Investments im vergangenen Quartal 0,6 Millionen JOD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Specialized Trading Investments 0,6 Millionen JOD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
