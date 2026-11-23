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23.11.2026 06:31:29
Specificity stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Specificity hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Specificity 0,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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