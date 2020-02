Speck annoncerer nye etuier i serien Presidio Perfect-Clear til Samsung Galaxy S20, S20+ og S20 Ultra

SAN MATEO, Californien, 13. februar 2020 /PRNewswire/ -- Speck annoncerede i dag sin serie af Presidio-etuier til Samsung Galaxy S20, S20+ og S20 Ultra, herunder virksomhedens nye serie Presidio Perfect-Clear. Perfect-Clear, Perfect-Clear with Impact Geometry og Perfect-Clear with Grips er Specks mest beskyttende, gennemsigtige etuier nogensinde og har en innovativ, krystalklar belægning, der garanterer mod gulning og misfarvning. Etuierne kan købes nu på speckproducts.eu. Udvalget til Galaxy S20-serien omfatter også favoritterne Presidio Pro og Presidio Grip.

Serien Presidio Perfect-Clear, der er designet til at vise telefonens flotte design uden at gå på kompromis med gennemsigtigheden, giver nu brugere af gennemsigtige etuier en bred vifte af forskellige stile og funktioner. Den nye belægning på Perfect-Clear-etuierne garanterer mod misfarvning eller gulning under hele enhedens levetid.

Presidio Perfect-Clear with Grips forener det bedste af to verdener: et gennemsigtigt etui, der understreger enhedens design, med Specks signaturgreb, der gør det nemmere at holde etuiet og undgå tab, før de sker. De skridsikre greb på bagsiden af etuiet giver dig nu et ekstra fast greb, når du skriver sms'er og tager billeder. Perfect-Clear with Impact Geometry kommer med et patentbeskyttet bånd i gennemsigtig gummi rundt om etuiets kant, der giver en synlig og stærk beskyttelse mod slag.

Alle Speck Presidio-etuier til Galaxy S20-serien er udviklet til at klare fald fra op til 4 meter uden at øge telefonens størrelse. Alle etuier har en hævet kant, der beskytter enhedens skærm mod ridser og brud samt inkluderer også beskyttelse fra Microban® mod mikrober, der forhindrer bakterievækst og holder dit etui renere og friskere i lang tid.

Specks udvalg til Galaxy S20, S20+ og S20 Ultra omfatter:

Presidio Perfect-Clear (€ 29,95-€ 34,95) – Ny innovativ, gennemsigtig belægning garanterer mod gulning og misfarvning.

Presidio Perfect-Clear with Impact Geometry (€ 29,95-€ 34,95) – Nyt design bruger den gennemsigtige slaggeometri, der giver med enestående beskyttelse mod slag.

Presidio Perfect-Clear with Grips (€ 29,95-€ 34,95) – Ny kombination af gennemsigtig beskyttelse med skridsikre greb, der gør det nemt at holde fast på etuiet.

Presidio Pro (€ 29,95-€ 34,95) – Beskyttende, slankt etui med en blød og smidig finish, der giver et flottere udseende og bedre greb.

Presidio Grip (€ 29,95-€ 34,95) – Hævede gummikamme giver et solidt greb, der er designet til at gøre enheden bedre til spil, SMS'er og fotografering.

Prisen for Specks etuier til Samsung Galaxy S20, S20+ og S20 Ultra starter fra € 29,95, og etuierne kan købes på speckproducts.eu.

Om Speck

Speck udvikler prisbelønnede etuier, der er designet til at gøre indtryk. Vi har fremstillet markante produkter siden 2001 til verdens top smartphones, tablet-pc'er og laptops. Vores produkter udgør en balance mellem kunstnerisk design og beskyttelse mod fald, og forskellen kan både ses og føles. Vi hører hjemme i hjertet af Silicon Valley i krydsfeltet mellem design og teknologi, der inspirerer os til at udvikle produkter i bedste håndværksmæssige udførelse. Vi tror, at topkvalitet ligger i detaljen, og vores etuier giver derfor mere end blot uovertruffen beskyttelse med deres flotte design, slanke linjer og nyttige funktioner. Vi udvikler etuier, der giver dig en større frihed og mulighed for i højere grad at udnytte dine mobile enheder. Få mere at vide om os på speckproducts.com.

