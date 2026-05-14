Spectra Products öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Spectra Products hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 16,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at