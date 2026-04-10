Spectra Products: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Spectra Products hat am 08.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Umsatzseitig standen 0,4 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Spectra Products 0,4 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,68 Millionen CAD, während im Vorjahr 1,66 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at