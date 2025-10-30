Spectra Products veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Spectra Products hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at