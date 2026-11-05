Spectra Products zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Spectra Products lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,4 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at