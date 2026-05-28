SpectraCure AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SpectraCure AB hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,030 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at