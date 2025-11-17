Spectral Capital informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Spectral Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at