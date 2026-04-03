Spectral Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Spectral Capital gab am 31.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 USD, nach -0,020 USD im Vorjahresvergleich.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 USD. Im Vorjahr hatte Spectral Capital -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at