Spectral Capital: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Spectral Capital ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Spectral Capital die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Spectral Capital vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 219,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at