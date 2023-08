Spectral Diagnostics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Spectral Diagnostics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2023 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Spectral Diagnostics ein EPS von -0,011 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,3 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,3 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at