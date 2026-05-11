Spectral Diagnostics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Spectral Diagnostics hat am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Spectral Diagnostics ein Ergebnis je Aktie von -0,040 CAD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Spectral Diagnostics mit einem Umsatz von insgesamt 0,9 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 56,14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at