Spectral Diagnostics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Spectral Diagnostics hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,11 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Spectral Diagnostics im vergangenen Quartal 0,7 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Spectral Diagnostics 0,5 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at