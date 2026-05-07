Spectrum Brands Holdings Aktie
WKN DE: A2NB43 / ISIN: US84790A1051
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07.05.2026 12:45:33
Spectrum Brands, Inc. Q2 Profit Climbs
(RTTNews) - Spectrum Brands, Inc. (SPB) released earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $22.1 million, or $0.94 per share. This compares with $0.9 million, or $0.03 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.9% to $708.9 million from $675.7 million last year.
Spectrum Brands, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $22.1 Mln. vs. $0.9 Mln. last year. -EPS: $0.94 vs. $0.03 last year. -Revenue: $708.9 Mln vs. $675.7 Mln last year.
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