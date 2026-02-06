Spectrum Brands präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Spectrum Brands lud am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Spectrum Brands hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,840 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Spectrum Brands mit einem Umsatz von insgesamt 677,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 700,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,31 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at