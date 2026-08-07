Spectrum Brands Holdings Aktie
WKN DE: A2NB43 / ISIN: US84790A1051
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07.08.2026 13:26:21
Spectrum Brands Slips To Loss In Q3; Affirms FY26 Sales Growth Outlook; Stock Up 7.7%
(RTTNews) - Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB), a manufacturer of consumer products and home essentials, reported Friday a net loss attributable to controlling interest for the third quarter of $26.8 million or $1.16 per share, compared to net income of $19.9 million or $0.80 per share in the prior-year quarter.
Net loss from continuing operations was $25.6 million or $1.11 per share, compared to net income from continuing operations of $20.7 million or $0.80 per share in the year-ago quarter.
Excluding items, adjusted income from continuing operations was $2.79 per share, compared to $1.24 per share from last year.
Sales for the quarter grew 7.7 percent to $753.3 million from $699.6 million in the same quarter last year. Organic net sales growth was 6.6 percent.
Looking ahead to fiscal 2026, the company continues to expect net sales to be flat to up low single digits, given the strong year-to-date performance.
In Friday's pre-market trading, SPB is trading on the NYSE at $95.01, up $6.79 or 7.70 percent.
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|78,00
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