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10.08.2026 06:31:29
Spectrum Brands zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Spectrum Brands hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Spectrum Brands vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,800 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Spectrum Brands 753,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 699,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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