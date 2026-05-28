Spectrum Electrical Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Spectrum Electrical Industries präsentierte in der am 26.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 28,33 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 16,41 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,26 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 4,02 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at