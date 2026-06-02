Spectrum Foods stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Spectrum Foods präsentierte am 30.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,39 INR. Im Vorjahresquartal hatten -1,750 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,88 Prozent auf 52,0 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 48,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,120 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 25,63 Prozent auf 277,35 Millionen INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 220,76 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at