Specular Marketing Financing präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Specular Marketing Financing lud am 14.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,300 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,78 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 269,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 298,2 Millionen INR umgesetzt.
