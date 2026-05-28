Specular Marketing Financing präsentierte Quartalsergebnisse

Specular Marketing Financing hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,44 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Specular Marketing Financing 0,500 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Specular Marketing Financing im vergangenen Quartal 397,2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Specular Marketing Financing 305,9 Millionen INR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,16 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 1,04 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Specular Marketing Financing im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 4,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,14 Milliarden INR im Vergleich zu 1,19 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at