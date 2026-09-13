Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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13.09.2026 09:03:50
Speculators turn bullish on yen for first time since February on BOJ rate-hike bets
Yen has surged in September on expectations for an accelerated schedule of rate hikes by the BOJWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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