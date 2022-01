Speditions- und Lagerarbeiter bekommen 3,3 Prozent mehr Lohn

Beschäftigte bei Speditions- und Lagereibetrieben bekommen ab 1. April um 3,3 Prozent mehr Lohn. Auch die Zulagen und Lehrlingseinkommen erhöhen sich in dieser Größenordnung, teilte die Gewerkschaft vida am Donnerstag mit. Darüber hinaus erhalten Voll- und Teilzeitbeschäftigte sowie Lehrlinge heuer einen steuerfreien Corona-Bonus in Höhe von 150 Euro. Der KV-Abschluss gilt für ein Jahr. In der Branche sind rund 40.000 Arbeiterinnen und Arbeiter beschäftigt.

bel/stf

APA