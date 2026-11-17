Fines Aktie
WKN DE: A3DTRQ / ISIN: JP3802410005
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17.11.2026 21:04:54
Speed camera fault may have allowed drivers to escape fines
The Home Office has revoked approval that allowed footage from speed cameras to be used in evidence.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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