SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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13.07.2026 06:00:24
Speeding up digital finance shift ‘could deliver £33bn boost’ to UK economy
Chair of new task force predicts ‘huge prize’ if progress is made in areas such as issuing sovereign bonds on blockchainWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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