SHIFT Aktie

SHIFT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007

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13.07.2026 06:00:24

Speeding up digital finance shift ‘could deliver £33bn boost’ to UK economy

Chair of new task force predicts ‘huge prize’ if progress is made in areas such as issuing sovereign bonds on blockchainWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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