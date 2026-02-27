Speedy AD präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Speedy AD hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,500 EUR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,34 Prozent auf 78,0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 71,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 5,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,16 EUR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 272,85 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 259,36 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at