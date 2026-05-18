|
18.05.2026 06:31:29
Speee stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Speee hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 26,26 JPY gegenüber -4,300 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Speee in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,29 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,35 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!