Speee stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Speee hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 26,26 JPY gegenüber -4,300 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Speee in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,29 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,35 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at