Speee stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Speee hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 40,76 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 25,48 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 4,11 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,09 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 84,880 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 22,94 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 16,44 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 15,72 Milliarden JPY in den Büchern standen.

