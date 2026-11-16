Speee stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Speee äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 25,56 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -40,760 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 4,20 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Speee 4,11 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 103,750 JPY vermeldet. Im Vorjahr waren -84,880 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Speee im vergangenen Geschäftsjahr 16,78 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Speee 16,44 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at