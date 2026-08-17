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17.08.2026 06:31:29
Speee verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Speee hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 24,00 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -31,940 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,42 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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