SPEEH Hidroelectrica SA Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SPEEH Hidroelectrica SA Registered veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,81 RON ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,22 RON erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat SPEEH Hidroelectrica SA Registered mit einem Umsatz von insgesamt 2,92 Milliarden RON abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,34 Milliarden RON erwirtschaftet worden waren, um 24,54 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at