SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
|
16.09.2026 16:48:00
Speicher: SK Hynix verhandelt angeblich über Nutzung von Intel-Fab
Intel und SK Hynix verhandeln offenbar über einen Speicher-Deal. Eine der beiden Firmen dementiert die Gerüchte explizit nicht.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SK hynix Inc (spons. GDRs)
Analysen zu SK hynix Inc (spons. GDRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|32 300,00
|4,26%
|Intel Corp.
|90,79
|3,39%
|SK hynix Inc (spons. GDRs)
|1 105,00
|2,79%