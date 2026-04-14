SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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14.04.2026 12:09:00
Speicher aus China: YMTC will SK Hynix und Micron bei NAND-Flash überholen
Ein neues Halbleiterwerk steht offenbar vor der Fertigstellung, zwei weitere sollen entstehen. YMTC hat offenbar große Pläne.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu SK hynix Inc (spons. ADRs)
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Analysen zu SK hynix Inc (spons. ADRs)
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