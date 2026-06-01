SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
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01.06.2026 09:50:33
Speicher und Energiemanagement sichern Effizienz und Wirtschaftlichkeit
Wie wird eine PV-Anlage wirklich effizient? Ein Gespräch mit Mark Bührmann von der Umweltfreundlichen Haustechnik GmbH darüber, warum ein moderner Zählerschrank zum Herzstück jedes Energiesystems wird, welche Rolle regionalen Installationsbetrieben zukommt und weshalb Speicher plus Energiemanagement entscheidend für Wirtschaftlichkeit sind. Ein Blick in seinen Arbeitsalltag als Planer und Elektroinstallateur – mit wertvollen Tipps für Betreiber*innen.Weiter zum vollständigen Artikel bei SMA Solar Tech. AG
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