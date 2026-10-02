Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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02.10.2026 09:40:00
Speicherkrise: Samsung verteuert Galaxy S26, S26+ und S26 Ultra
Samsung hebt die Preise für seine Galaxy-S26-Modelle an. S26, S26+ und S26 Ultra kosten nun mindestens 100 Euro mehr.
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