Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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24.09.2026 11:29:00
Speicherort von Microsoft-365-Daten für kurze Zeit wählbar
IT-Verantwortliche haben bis zum 14. Dezember Zeit, den Speicherort ihrer Microsoft-365-Daten auszuwählen: im eigenen Land oder EU.
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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24.09.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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24.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
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24.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
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24.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
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23.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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23.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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23.09.26
|Schwache Performance in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
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23.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|21.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Microsoft Overweight
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|03.08.26
|Microsoft Buy
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|31.07.26
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|26 760,00
|0,75%
|Microsoft Corp.
|436,10
|-0,30%
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