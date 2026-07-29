Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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29.07.2026 11:35:00

Speicherversorgung für Apple: Samsung dreht offenbar Produktion auf

Apple erwägt, sich erstmals in China mit RAM zu versorgen, weil die „großen Drei“ nicht liefern können und ihre Preise ständig erhöhen. Samsung plant Abhilfe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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