Spektakulärer Start in die 34. BMW International Open.

+++ Molinari, Saddier und Hoshino nach der ersten Runde in Führung +++ Drei deutsche Spieler mit nur einem Schlag Rückstand +++ Takumi Kanaya (JPN) gelingt ein Ass +++ Am Donnerstag erspielen die Pros 22.000 Euro für „Eagles for Education“ +++ Gewitterunterbrechung am Abend +++